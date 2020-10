Si no hay unidad, será fatal para Morena: Dip Cazarín

octubre 20, 2020

Redacción/Xalapa.- Juan Javier Gómez Cazarín, diputado de Morena platicó para En Contacto sobre los resultados en Coahuila e Hidalgo tras las elecciones del domingo.

“La verdad no es un resultado satisfactorio para nosotros los morenistas, y por eso haremos la llamada de atención para la dirigencia nacional, hemos tenido desacuerdos desde hace más de un año que no han llevado a nada bien con los resultados de ayer y la dirigencia necesita a personas comprometidas y organizadas y si no lo logramos hacer, sería fatal para el partido de Morena”, sentenció.

El presidente del congreso local lamentó que la dirigencia nacional esté afectando los cimientos del partido; “nuestros dirigentes son los primeros que tienen que aceptar que no han habido acuerdos ni han habido diálogos… tienen que enfocarse en dar buenos resultados, si no hay unidad no vamos a tener buenos resultados y de eso tenemos que estar consientes en nuestro partido”.

Respecto a la situación en el Estado, aclaró: “aquí en Veracruz es cierto que varias personas aspiran a la dirigencia estatal; yo no voy a ocultar mi aprecio por Esteban Ramírez Zepeta, pero yo lo hablé con él; en caso de que se decidiera otro dirigente estatal nosotros no dejaremos de trabajar con Morena… y lamentablemente algunos no lo entienden y empiezan con ataques y no entienden que no dañan al compañero, dañan al partido en general”.

“No fue un sustazo, fue un cocotazo” lo que ocurrió el domingo, finalizó Cazarín.