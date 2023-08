“Si no me eché para atrás antes, ahora cuando menos me van a someter”, responde AMLO al INE

agosto 18, 2023

Confirma que retirará las #Mañaneras donde acusa a la consejera del INE, Claudia Zavala, de haber tergiversado sus palabras sobre Xóchitl Gálvez

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la orden por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de eliminar ahora las conferencias matutinas donde le hace ver a las autoridades electorales que tergiversaron sus declaraciones sobre la virtual candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República en 2024, este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador les reiteró una vez más que no cometió violencia política en razón de género.

Al tiempo de reiterar que tampoco se burló sobre la situación de los jóvenes levantados en Lagos de Moreno, Jalisco y los embalsamados en Poza Rica, también esto del INE lo calificó como “el colmo del cretinismo”.

Sostuvo que no es igual a los anteriores gobernantes acostumbrados a robar, a saquear y “como ya no pueden robar y que el Presidente sea pelele de los medios de comunicación hacen esto, pero se olvidan que yo vengo de luchar durante muchos años contra poderosos, contra corruptos, no voy a dar un paso atrás y ahora menos que me salta poco para cerrar mi ciclo, sino me eché para atrás cuando luchaba a campo abierto y ahora cuando menos me van a someter, qué bueno que se están ventilado estos asuntos y así, dejar un muro de cómo los anteriores han causado daño al pueblo y eso será una gran contribución”. Indicó.

También recriminó que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo esté ahora sancionando cuando en el pasado fungió como coordinador de asesores del expresidente de México, Felipe Calderón, sexenio donde por ser amigo de Fernando Gómez Mont, en ese entonces Secretario de Gobernación, lo recomendó al entonces presidente de México para ser su coordinador de asesores.