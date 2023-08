“Si no respeta los resultados, va a conocer la cara de una oposición que no ha visto jamás”, advierte Creel a López Obrador

agosto 11, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- “A oidos sordos, no hay recureso que valga, el presidente no escuha, no oye, no dialoga con la oposoción, el presidente ya demistro que lo que quiere es destruir nuestro sistema de libertades, nuestro sistema democrático, nos vamos a la guerra de la competencia polítca, como quiera queremos, nadamás que si los votos nos e respetan nos van a concoer en un rostro que jamás nadie nos ha conocido, porque México es nuestra patria”.

Así el aún líder de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda se lanzó contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al responder a una periodista que le cuestionó sobre la presunta intromisión que ha tenido desde el inicio de las precampañas presidenciales, tanto de su partido Morena, como de la oposición, con miras al 2024.

En este marco, el también legislador panista reveló que ya habló desde ayer con el líder de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, como con el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a fin de que se mantengan en apoyo al Frente Amplio por México (FAM).

Descartó también que el PRD vaya a abandonar el FAM, al tiempo de pedirles dialogar para que se mantenga la alianza electoral hacia 2024, tanto para la presidencia de la República, como para los 9 estados donde habrán tambien de renovarse las gubernaturas.

En otro tema, Creel también indicó que en sus últimos días como lider de la Cámara baja, pidio formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tomar como prioridad emitir una resolución en torno a la acción de inconstitucionalidad que promovió contra la entrada en vigor de la nueva Ley del Humanidades, Ciencia y Tecnologías del Conahcyt.

Finalmente, informó que el lunes se habra de respetar el acuerdo para que la legisladora panista y vicepresidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Nohemí Luna, sea la nueva presidenta de la Cámara de Diputados en las tres semanas que le restaban de su mandato.