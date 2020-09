Sí podríamos tener elecciones más austeras: Consejero INE

septiembre 24, 2020

Redacción/Xalapa.- El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz Saldaña, platicó para En Contacto de cara a las nuevas elecciones que tendrán lugar en el 2021 y serán las más grandes de la historia.

“Será un proceso electoral no solo inédito por el número de cargos, sino que por primera vez en el país no vamos solo a la elección federal con algunas elecciones locales, sino que más bien ya con la totalidad de las elecciones locales… es decir no va a ver ningún estado que no tenga por lo menos una elección local y eso nunca había pasado en el país… además del contexto de pandemia que también es inédito”, destacó el consejero.

En referencia a ese tema recordó como afectó al INE la pandemia; “nosotros suspendimos actividades algunos meses… incluso tuvimos que cerrar los módulos de atención ciudadana, los cuales ya están abiertos pero les pedimos hacer siempre cita.. El tema de los partidos nuevos lo resolvimos el 04 de septiembre cuando ya tenía que haber quedado a finales de junio, y así muchos aspectos más”.

Sin embargo, Ruiz Saldaña aseguró que este tema no afectará a los comicios en los estados de Hidalgo y Coahuila donde fueron pospuestas las elecciones de junio de este año; “el 18 de octubre es la jornada electoral en Hidalgo y Coahuila y lo estamos haciendo con mucho cuidado… pero todo bien”.

Finalmente reconoció que la enorme suma de dinero que se gastará en las elecciones de 2021 sí podría ser menor, pero se necesitan voluntades por parte de todos, “los partidos reciben financiamiento por parte del INE porque lo dice la ley que debemos darles y además reciben por parte de las entidades federativas… podríamos buscar la forma de que nuestras elecciones costaran menos pero eso ya es asunto para otro momento… pero a nivel personal yo sí considero que se podrían hacer más ahorros”, concluyó.