Si tienes un Android versión 7.1, parte de la web dejará de funcionar en 2021

noviembre 9, 2020

FW. Let’s Encrypt, uno de los proveedores de certificados digitales seguros más populares, ha notificado que a partir del 11 de enero de 2021 dejarán de aceptar conexiones desde Android 7.1 o anterior.

El problema es que versiones más antiguas del sistema operativo no tienen certificados de seguridad actualizados de manera apropiada, resultando en incompatibilidades.

Actualmente, el 66,2% de los dispositivos Android funcionan con versión 7.1 o superior. Eso significa que el 33,8% de smartphones, con sistemas operativos más antiguos, empezarán a recibir errores a partir de enero cuando accedan a muchas webs.

A nivel técnico, cuando Let’s Encrypt fue fundada, aplicó para que su propio certificado, llamado ISRG Root X1, sea instalado en todos los sistemas operativos y navegadores. Además, para dispositivos más antiguos, que no actualizan certificados digitales de forma automática, es retrocompatible con el DTS Root X3 de la compañía Identrust.

El problema es que a partir del 1 de septiembre de 2021, el acuerdo entre Let’s Encrypt e IdenTrust vencerá y no será renovado. Por lo que el certificado no funcionará en navegadores muy antiguos o sistemas operativos que no actualizan estos componentes de seguridad, incluyendo Android 7.1.1 o anterior.

¿Qué tan grave puede resultar? Let’s Encrypt es usado en aproximadamente el 30% de las web en todo el mundo. Aún cuando el acuerdo entre ambas empresas vence el 1 septiembre de 2021, dejará de ser válido a partir del 11 de enero de 2021.