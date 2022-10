SIEMPRE PELIGROSO, EL TRAMO COSAMALOAPAN-ACAYUCAN

octubre 25, 2022

Se está convirtiendo en foco rojo de seguridad el sur. Al tiempo.

—Chopenjawer

Desde que nos cambiamos de residencia a Xalapa hace casi 20 años, siempre escucho la recomendación de tener mucho cuidado al viajar por la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, especialmente el tramo comprendido entre Acayucan y Cosamaloapan.

En esos viajes constantes entre el sur y la capital veracruzana, en alguna ocasión nos quedamos tirados en la autopista por un problema mecánico, acudiendo una de las grúas gratuitas que ofrecen las casetas —si no mal recuerdo, fue la de Cosamaloapan— y el propio chofer de la unidad nos dijo: “Esta zona es muy peligrosa para quedarse botado por la tarde y noche; tengan cuidado”.

Ahí, en tiempos de la violencia álgida durante el Fidelato, por la madrugada (viajando con el patroncito Vázquez Chagoya y su chofer; si no mal recuerdo, en 2005) nos tocó un retén de la delincuencia organizada, justo a la altura de Isla: los individuos portaban armas largas, encapuchados, con tambos incendiados a manera de una iluminación muy rupestre, con las siglas pintadas de la extinta PGR. Eran como las 11 de la noche…

—¿Para dónde van?

—Para Xalapa

—Ah, ¿Ustedes son periodistas?

Quién sabe cómo chingao lo dedujo, pero por si las moscas dijimos que sí…

—Sale, sigan adelante, con cuidado…

En los consejos de amigos policías estatales o ex federales de caminos, siempre prevaleció la recomendación de viajar de día, pasando temprano o con la luz de sol la zona peligrosa comprendida entre las casetas de Acayucan y Cosamaloapan. A mis familiares y amigos igual recomiendo lo anterior: no pasen de noche o madrugada ese tramo tan peligroso, ni siquiera en el ADO; menos si son mujeres solas.

Mire, no es por hacer apología de la violencia o por exagerar las cosas, pero esa región todo mundo sabe que es peligrosa para viajar. Prevalece una narcocultura mezclada con la actividad ganadera y otros grupos de poder que manejan mucho dinero en la zona sur. No todos son malos, pero sí hay gente que ya cruzó ese límite a lo ilegal.

También debe tomarse en cuenta que es una zona geográficamente estratégica (por algo llaman “La Llave del Sureste” a Acayucan) pues aquí se conecta a Oaxaca, al extremo sur de Veracruz por el Uxpanapa (que también colinda con Chiapas); la propia autopista tiene dos salidas de carretera que conectan con Ciudad Isla y los Tuxtlas.

Si bien Veracruz ya no vive esos tiempos álgidos de violencia tan marcados en el priato, este fin de semana hubo una muy lamentable noticia: el asesinato de una maestra en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, justo en el tramo Acayucan-Cosamaloapan, cuando viajaba desde Agua Dulce a Xalapa junto a dos señoras de la tercera edad.

Lo peor: fue atacada en pleno día y a pocos kilómetros de la caseta de Acayucan.

En teoría, esa zona debería ser segura porque en las casetas hay elementos del Ejército, Guardia Nacional, a veces la Policía Estatal (aunque no es su jurisdicción) y hasta los de Migración, quienes se enfocan principalmente en tareas de vigilancia por el paso de migrantes y contrabando de todo tipo.

Es de lamentarse el asesinato porque, insisto, es una de las vías supuestamente más vigiladas.

Ahora esas casetas se ven más saturadas y lentas para pasar, ya sea porque siempre hay obras de reparación o simplemente se atasca de vehículos, lo que también es un riesgo para los automovilistas que podrían ser asaltados por la lentitud del tráfico.

No es de ahorita, porque desde hace varios años —antes de que llegaron los actuales “genios” navales de Seguridad Pública— ya se hacían operativos para detener a asaltantes que regularmente eran de poblados cercanos a las casetas, mismos que usted puede ver trasladándose en unidades viejas o motocicletas tipo tortilleras; muchos eran simples malandrines que trabajaban en ranchos cercanos o incluso llegó a haber pistoleros del extinto cacique Cirilo Vázquez Lagunes que de la nada ponían retenes para cobrar “cuota de paso”.

Si bien el asunto debería ser de la mera jurisdicción federal, Gobierno del Estado tampoco debería dejar esta tarea solamente a las fuerzas armadas o la Guardia Nacional, pues los malandros no viven en la autopista, sino en poblados cercanos a ésta, llegando a través de veredas que sólo ellos conocen (regularmente, caminos cañeros).

Lo que sí es evidente es que la Guardia Nacional debería recuperar los recorridos que hacía la extinta Policía Federal de Caminos o por lo menos poner retenes móviles en esa parte tan peligrosa. En tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, se coordinaban grupos integrados por militares, navales y policías federales y estatales para —en convoy— realizar operativos sorpresa en la carretera.

Se dice que en esta semana habrá informes sobre el caso de la maestra asesinada, y ojalá sean buenas noticias de por lo menos tener identificados a los asesinos o su detención. Que así sea.

Mientras tanto, en Minatitlán (por donde también pasa esa autopista) se han estado suscitando una oleada severa de violencia en las últimas horas: balacera a un negocio, ejecución de un taxista y anoche asalto a un hotel.

La que parece que necesita otro jalón de orejas desde Palacio Nacional es la alcaldesa Carmen Medel, más metida en rollos de la comunidad LGBTTI que en verdaderos problemas que incumben a todo el municipio.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: El Pleno de la LXVI Legislatura determinó no aprobar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de los entes fiscalizables, de la Cuenta Pública 2021, presentados a este Congreso el pasado 30 de septiembre por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), en razón de que no existen elementos suficientes para tal efecto… De acuerdo con el dictamen -aprobado con 45 votos y una abstención- se ordena al Orfis que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.

OTRA NOTA: Que este miércoles se presentará oficialmente a la directiva que encabezará a los Halcones Rojos de Veracruz, el equipo de basquetbol profesional que, según se sabe, viene desde Quéretaro, donde tenían el nombre de “Libertadores”.

LA ÚLTIMA PORQUE SERIES PENDIENTES: Con 42 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Pleno de la LXVI Legislatura aprobó la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav) y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev)… Durante la Octava Sesión Extraordinaria, celebrada este día, se llevó a cabo la votación del dictamen suscrito por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del Artículo 67 de la Constitución Política del estado, presentada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.