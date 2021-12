Sigue en pie el envío de reforma al INE

diciembre 29, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal. CDMX. La propuesta de enviar al Congreso de la Unión una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) sigue en pie.

Así lo índico este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien dijo que va porque los ciudadanos ahora su tengan su justa valoración en la escena democrática del país.

También dijo que apostará en esta a que los Consejeros no tengan fobias ni al presidente en turno ya que son cosas que no son inalcanzables, son sencillas, no va a haber ningún problema, como lo que hicieron en Guerrero y Michoacán que, sostuvo, fue una mancha a la investidura del INE, donde la profundizaron más al quitarle la candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, o no querer ahora que haya Consulta, esto es contrario a la constitución y pierden credibilidad.

Puso como ejemplo a Costa Rica “donde el Instituto Electoral es el cuarto poder donde no ha habido que haya denuncias alegando fraude porque hay jueces imparciales y no no como Ciro Murayama diciendo que está en contra del populismo sacando artículos como ese, porqué no se espera a que no sea Consejero para hacerlo porque la forma es fondo”.