Sigue pendiente subsanar daño patrimonial de 4.8 mdp en Pueblo Viejo

agosto 16, 2023

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- A pesar de tener un daño patrimonial superior a los 4 millones de pesos, el exalcalde de Pueblo Viejo, Manuel Cuan Delgado no ha sido sujeto de la justicia, derivado de un amparo quele otorgó un juez del Distrito 8 con sede en Tuxpan.

Al respecto, la alcaldesa Valeria Nieto Reynoso dijo que su antecesor buscó el amparo de la justicia federal.

En su visita a Xalapa recordó que Cuan Delgado tendrá que subsanar este presunto daño patrimonial en contra de la administración pública municipal de más de 4 millones 800 mil pesos.

“La denuncia es por parte del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior), la Fiscalía Estatal Anticorrupción y nosotros como municipio estamos proporcionando todas las evidencias sobre las obras fantasmas que no se hicieron”.

Indicó que entre las obras que supuestamente se hicieron con recursos públicos municipales fueron el Parque Veteranos, parque de la colonia Hidalgo y unas calles que no se llevaron a cabo, aunque en papel se reportó su término.

En ese sentido, se sumó al llamado de los presidentes y presidentas municipales que respaldaron a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo a la justicia federal para que dejen, dijo, de ser corruptos y eviten amparar a presuntos delincuentes.



«Que no sean corruptos, que hagan su trabajo como se debe de hacer, que apliquen la ley como se debe de hacer y que este tipo de amparos es una protección para los delincuentes, en el caso particular el ex alcalde se está amparando de un daño que él hizo que se tiene que subsanar», finalizó.