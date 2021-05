Sigue prometiendo «Checo»

mayo 2, 2021

Fernando Hernández/Veracruz. Otra vez se quedó cerca. Sergio Pérez volvió a acariciar el pódium en la temporada 2021 de la Fórmula Uno al acabar cuarto en el Gran Premio de Portugal, superando con amplitud al McLaren de Lando Norris, que se ha convertido en el más férreo rival del tapatío en la temporada.

El piloto mexicano de Red Bull no pudo alcanzar el Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, y el riesgo de no pasar a pits hasta después de la quincuagésima vuelta casi le resultó al equipo. Pero es complicado aguantar la punta que momentáneamente tuvo cuando en la misma carrera está el británico Lewis Hamilton, que volvió a salir de vena y tuvo una destacada actuación para llevarse el triunfo en el Autódromo Internacional Do Algarve, segundo de la temporada tras tres fechas, y el número 97 de por vida.

Atrás de él llegó el otro Red Bull, el del holandés Max Verstappen, que ya está acostumbrado a ver las luces traseras del Mercedes del británico que mostró ferocidad para recuperar los puestos perdidos por un descuido. De la parte de abajo, destacó la aparición del español Fernando Alonso, que tuvo su mejor carrera en mucho tiempo, ahora con el equipo Alpine, cruzando la meta en octava posición. La cuarta carrera de la temporada será en el Circuito de Barcelona la próxima semana para celebrar el Gran Premio de España.