Siguen sin agua en colonia Obrero Campesina; hay bloqueos por segundo día

abril 30, 2021

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Vecinos de la colonia Obrero Campesina protestaron y bloquearon la avenida Orizaba por segundo día consecutivo para denunciar que no ha sido restablecido el servicio de agua en sus viviendas.

Comentaron que el día de ayer jueves 29 de abril se abastecieron algunos domicilios de la zona con pipas; sin embargo, varias familias continúan sin agua.

Además, indicaron que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) restablecería el servicio desde ayer y no fue así, situación que los motivó a manifestarse nuevamente.

“Faltaron vecinos de muchas calles. Les dijimos que si no nos daban el servicio de agua nos volveríamos a manifestar, creo que no nos creyeron, así que si no nos traen las pipas vamos a cerrar la otra calle”, comentaron enardecidos, mientras señalaban hacia la calle Lucio Blanco y la avenida Xalapa.

Las personas denunciaron que llevan más de dos meses sin agua en sus hogares, pese a que la población debe continuar las medidas de higiene para evitar contagios de SARS-COV-2 (COVID-19).

De acuerdo con Carmen Landa, vecina de esa colonia, la gente está cansada de pagar en tiempo y forma su recibo de agua a CMAS y carecer constantemente del servicio.

CMAS había informado a los pobladores que el servicio fue suspendido por fallas en el sistema de bombeo y ante la afectación a las fuentes de abastecimiento por la temporada de estiaje.

“Nos dicen que ya van a arreglar lo del bombeo y es la hora que no terminan de arreglar y llevamos muchísimos días sin agua. Ayer vinieron unas pipas pero nada más les dieron a tres vecinos y nada más, ya no volvieron”.

Los vecinos amagaron con seguir manifestándose hasta que el servicio de agua sea restablecido en todas sus viviendas.

Por segundo día consecutivo, los vecinos de la colonia Obrero Campesina en Xalapa, se manifestaron y bloquearon calles para exigir el servicio de agua potable.

Llevan dos meses sin el líquido, lo que ha generado inconformidad porque aseguran que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) les argumenta que hay fallas en el sistema de bombeo.

En las consignas escritas en cartulinas se lee «llevamos semanas sin agua», «no hay agua», «exigimos soluciones, no más pretextos. Estamos hartos».

Aseguran que les prometieron reparar la red de tuberías y a partir de la noche de este jueves 29 de abril comenzarían a tener agua, pero no llegó el suministro.

Eso generó que protestaran y bloquearan la avenida Orizaba con Lucio Blanco, el mediodía de este viernes 30 de abril.