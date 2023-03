Sin acarreo Morena no existiría 

marzo 16, 2023

Hace una semana, una ciudadana emeritense recibió una “invitación” para acudir este sábado a la caprichosa concentración en el Zócalo convocada por Andrés Manuel López Obrador dizque para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera.

Una oportunidad de viajar desde Mérida a Ciudad de México con todos los gastos pagados –transporte, hospedaje y alimentación– más 1 mil 600 pesos para pequeñas erogaciones.

No aceptó.

Se sintió ofendida.

No quiso ser “acarreada” a un evento que se le ocurrió a AMLO para demostrar que, con acarreados como siempre, él también puede seguir llenando el Zócalo como hace unas semanas lo hizo multitudinariamente la sociedad civil para demandar a la Suprema Corte la derogación del llamado Plan B por ser anticonstitucional.

El acarreo es, en realidad el Movimiento de AMLO.

Sin acarreo difícilmente sobreviviría Morena como partido de masas.

Y es que, difícilmente, sin incentivos aún los seguidores del Presidente de la República responderían a sus convocatorias a estos actos masivos.

El cinismo de Mario Delgado

Hace poco platicábamos aquí de como, por desgracia, la expansión del cinismo en la esfera pública debe entenderse como una degradación del debate con consecuencias políticas inquietantes.

El cinismo campea en todos los partidos.

Sobremanera, en Morena.

Recuerde usted, como ejemplo –uno entre miles–, a Mario Delgado, dirigente formal del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador “acarreando” votantes en el proceso de revocación de mandato que tanto le importaba a AMLO.

Y cínicamente Delgado publicó en sus redes sociales imágenes y textos de cómo trasladó y/o acarreó a personas a votar en el proceso de revocación.

En ese momento Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE se refirió a esa conducta, aunque no directamente al morenista, e insistió en que la ley debe respetarse.

Y es que, pese a lo que el mismo AMLO diga, la ley es la ley.

O, dirían los latinitas, lex dura lex: la ley es dura, pero es la ley.

Delitos electorales y prisión

Aunque es de sobra sabido, no está de más asomarse al Diccionario Electoral del Instituto Nacional de Estudios Político que a la letra señala que el acarreo es…

“… una práctica antidemocrática que tiene como propósito asegurar el voto de electores ‘cautivos’. Consiste en llevar bajo presión u otro estímulo a uno o varios ciudadanos para que voten o externen apoyo absoluto por un candidato o partido determinado.

“Las personas objeto de acarreo suelen ser ignorantes, marginadas y despolitizadas, por lo que pueden ser transportadas a las casillas por sometimiento o gratitud a sus líderes, o bien a cambio de algún obsequio o diversión que altere de manera momentánea sus precarias y monótonas vidas.

“El acarreo es una práctica política propia de los sistemas políticos autoritarios en donde los partidos oficialistas se valen de sus clientelas para mantenerse en el poder.”

Y aunque nunca se castiga, el acarreo es un delito.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), se castiga con una pena de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza.

También se castiga a quien presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista, de acuerdo con el Artículo 7 de la LGMDE.

El acarreo electoral, y el fenómeno de los acarreados, quizás sea la práctica antidemocrática de mayor arraigo en México.

¿Es usted un acarreado?

¿Se dejaría acarrear?

Indicios