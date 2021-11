Sin agua panteón de Coatepec en Día de Muertos

noviembre 1, 2021

Juan David Castilla/Coatepec.- Pobladores de Coatepec denunciaron que el panteón municipal carece de agua potable, situación que dificultó los trabajos de limpieza para la llegada de visitantes durante el Día de Muertos.

Las personas dijeron desconocer los motivos por los cuales el cementerio se encuentra en dichas condiciones, pues durante estas fechas es notoria la llegada de visitantes.

El señor Gregorio Hernández Mota indicó que tarda más de diez o 15 minutos en llenar una cubeta, debido a que cae muy poca agua en las llaves.

“Yo no sé qué tiene el ayuntamiento que no envía agua ahorita en estos días, ahorita es cuando todos vienen a lavar sus tumbas y no hay agua”, lamentó.

El entrevistado opinó que el camposanto también luce descuidado, pues hay basura acumulada y la hierba está crecida en algunos puntos de las cuatro hectáreas que comprende este sitio.

“Que le digan al ayuntamiento que hubiera mandado a limpiar el panteón”, opinó otro señor que se encontraba barriendo el pasillo principal.

Don Gregorio acude con frecuencia al cementerio municipal para dar mantenimiento a la tumba de familiares y amigos; sin embargo, en esta ocasión, se topó con que no había agua.

“Luego viene uno a limpiar una tumba y se enoja el encargado del panteón, dice que no tienen por qué darle el trabajo a los que vienen nada más de vez en cuando, que tienen que darle el trabajo a los que laboran aquí”, enfatizó.

El panteón del Pueblo Mágico se encuentra sobre la calle Cuauhtémoc, en la colonia Loma del Suchill, con dirección a la colonia Manantiales.