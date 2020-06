Sin apoyos tuvimos que cerrar; y no seremos los únicos: Dueño Las Coronelas

junio 30, 2020

Redacción/Xalapa.- El maestro Ernesto Aguilar Yarmuch, dueño del restaurante “Las Coronelas” platicó para En Contacto sobre su experiencia en esta pandemia; la cual lo obligó a cerrar el negocio que por más de 22 años mantuvo en la preferencia de la urbe xalapeña.

“Ya no fue posible continuar por razón de la contingencia, desde mediados de marzo tuve que cerrar y fueron 2 meses y medio con el negocio cerrado para cuidar al personal y a nuestra clientela… pagando las nóminas, los sueldos, la renta y lamentablemente no hubo ningún tipo de apoyo”, relató el restaurantero.

“Si hice negocio a domicilio, pero un negocio no puede sobrevivir de venta a domicilio… no son tantos los pedidos y los gastos son muy fuertes”, dijo al revelar que la opción “en línea” no es factible para todos los negocios.

Yarmuch explicó que apenas en noviembre habían creado nuevas propuestas, “nos denominamos la capital del taco, iba muy bien el negocio… la gente nos respondió muy bien pero vino esta pandemia… pero ahora soy yo, pero vamos a ser muchos y no quiero ser ave de mal agüero pero seremos miles los que vamos a quebrar…es una realidad”.

Recordando el caso dado en 2009 con el H1N1, el maestro aseguró que no cerraron nunca sus puertas en aquella contingencia, “nos pegó en la economía pero nos recuperamos rápido… pero esto de ahora es algo sin precedentes, nunca había vivido algo similar en mis 60 años”.

Finalmente pidió hacer conciencia a la población del problema que representa el covid-19 y seguir con las medidas sanitarias para que esta crisis pase lo más rápido posible.