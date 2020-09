Sin clases en línea en Técnica 97; Maestros sin paga desde hace meses

septiembre 20, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Un total de 22 maestros de la secundaria técnica industrial número 97 de Xalapa dejaron de atender las clases en línea, como parte de una protesta por la falta de pago de sus salarios.

En redes sociales, circula un documento por parte de los profesores y la Dirección del plantel, donde se informa a las madres y padres de familia una lista de los grados y grupos que no serán atendidos hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) solucione el problema.

“Tenemos inconsistencias administrativas con recursos humanos (Docentes), por el motivo de la NO asignación de la orden de presentación (contrato temporal o permanente) y por lo consecuente no reciben salario alguno por parte la Secretaria de Educación de Veracruz”, se lee.

Al respecto, la profesora Mariel, quien omitió su nombre completo por temor a represalias, confirmó que el personal docente ha laborado sin recibir el salario correspondiente desde hace varios meses y, en algunos casos, desde hace años.

“Somos 22 maestros los que nos vemos afectados con esta situación desde hace tres o cuatro años y la situación surge a raíz de la jubilación de compañeros, y dentro de estas negociaciones con la Secretaría de Educación, un tanto por ciento de las horas de esos maestros se quedan para ser beneficiados o apoyados los maestros que estemos en plantilla”, explicó.

La entrevistada recordó que a partir de esas negociaciones se comenzaron los interinatos, mismos que deben prorrogarse cada seis meses y, al término, es inminente la suspensión de pagos.

“Pasan uno, dos y hasta dos meses y medio para que salga nuevamente la siguiente prórroga. En este lapso ya se perdieron cuatro quincenas, que no son retroactivas, en todo este tiempo, hay maestros que, por problemas en las claves que no han podido solucionar en la Secretaría, no han recibido pago desde hace casi un año”.

Las prórrogas concluyeron el pasado 15 de agosto y, desde entonces, los maestros han trabajado “gratis”, toda vez que los pagos no son retroactivos por parte de la SEV. En el oficio dirigido a las mamás y papás también se detalla que el número de horas que debe contratar la SEV es equivalente al 13 por ciento del total de las horas docentes.

Los profesores han acudido personalmente a la SEV para solicitar que sea realizado el trámite correspondiente; sin embargo, solo han recibido “largas”.

“Hay maestros que estamos evaluados y no hemos sido basificados, hay maestras que solicitan evaluarse y les dicen que no se pueden evaluarse para tener este beneficio de basificar esas horas”, comentó la profesora.

Los docentes están agobiados por la incertidumbre, pues las autoridades educativas no han informado nada al respecto y existe el rumor de que sus claves magisteriales sean utilizadas para una prelación o gente de nuevo ingreso.

Los maestros de la delegación D-II-225 de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidieron comprensión a los padres de familia, pues aseguraron que no han abandonado sus labores por “flojera”, sino porque tienen que defender sus derechos laborales y no están dispuestos a seguir trabajando sin recibir un pago.

Se habla de unos 400 estudiantes afectados por la suspensión de clases en línea, a partir de este viernes 18 de septiembre. “Como es por número de horas las asignaturas, por eso todos son afectados o la mayoría, son pocos los que tienen su jordana completa de maestros”, añadió la docente.

Cabe destacar que las madres y padres de familia también han externado su inconformidad por las omisiones institucionales, debido a que la falta de la interacción que mantienen docentes con los alumnos, mediante la plataforma digital Teams, frenaría el desarrollo académico.

La escuela se encuentra sobre la calle Higo de la colonia Arboledas del Sumidero, una zona apartada del Centro Histórico de la ciudad.