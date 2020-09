Sin construirse viviendas para reubicar a familias afectadas por deslave en Coatepec

septiembre 27, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- El ayuntamiento de Coatepec cuenta con un terreno para reubicar a las familias afectadas por un deslave registrado el año pasado en la colonia Los Lirios; sin embargo, las viviendas no han sido construidas por falta de recursos en económicos.

El alcalde Luis Enrique Fernández Peredo, informó que se busca reubicar a tres personas, quienes son las más afectadas, pues su vivienda quedó prácticamente “volando” en un acantilado.

“Por parte del ayuntamiento habilitamos un terreno que nos pedían para hacer la construcción de las viviendas y el terreno está habilitado, con drenaje, energía eléctrica y terraplenes. Nosotros solicitamos el apoyo del Gobierno del Estado para reubicar a tres personas que son las más afectadas”.

El funcionario municipal recordó que se está a la espera de que la Secretaría de Protección Civil (PC) gestione el recurso para la construcción de las viviendas.

“Pero estamos en ese proceso porque algunos propietarios no cuentan con un documento que acredite la legal propiedad. Por la pandemia quiero suponer que los recursos no han llegado, por lo que no se han podido construir, lo considero prioritario, hacerles el recordatorio para que gestione el recurso”.

El entrevistado recordó que los vecinos han solicitado la construcción de muro de contención en la zona para evitar más afectaciones en las casas.

Sin embargo, indicó que se requieren 42 millones de pesos para la obra y el ayuntamiento de Coatepec no cuenta con esos recursos económicos.

“Ellos (los vecinos) insisten en que se haga un muro de contención, pero valoramos que estaría siendo un recurso de 42 millones de pesos, es más viable una reubicación que esto. Con el estudio de mecánica que se hará en breve estaremos viendo que zona es más prioritaria de atender y ver junto con gobierno del estado qué haríamos para evitar desastres”, finalizo Fernández Peredo.