Sin contratiempos inicia vacunación anticovid en Puerto de Veracruz

marzo 9, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Sin contratiempos más que la lluvia que desde muy temprano cubrió la ciudad y la fila de personas que desde anoche acudieron a guardar un lugar, inició este martes la vacunación anticovid para personas de más de 60 años en el municipio de Veracruz.

El módulo de la clínica del Coyol inició puntual, a las 8 de la mañana, el ingreso de las personas, lo que valió el agradecimiento de quienes desde anoche o la madrugada llegaron a esperar. En los 15 módulos restantes la escena no era diferente, filas que daban la vuelta a la manzana, pero la calma y tranquilidad se vivían en todos.

Algunos reclamos, como el de Don Rolando, salieron a relucir cuando el personal médico daba preferencia a personas con problemas de movilidad, quienes acudían en silla de ruedas, pero el hecho no pasó a mayores.

“Se han colado algunas personas que traen en sillas de ruedas, vienen los familiares y se cuela, pero porque no hay vigilancia, yo ya me hubiese metido, pero para qué hago eso, yo quiero que ella se vacuna, si no me vacunan pues ya no pasa ni modo”, dijo.

Consuelo Contreras Dector de 73 años, fue la número 15, un familiar acudió desde la madrugada a hacer fila en su lugar. Tras recibir su primera dosis asegura que no tuvo ninguna reacción adversa y que ahora se siente más segura y tranquila, aunque advierte que no bajará la guardia.

“Afortunadamente ya la recibí, me siento bien gracias a Dios. Ya estoy un poco más confiada, no mucho, pero ahora si ya se siente uno más seguro, soy afortunada”, dijo.

La segunda dosis les será aplicada dentro de 14 días y deberán estar atentos a su teléfono pues de esta manera se les avisará el día exacto en que deban presentarse.

Mañana, 10 marzo, tocará el turno de vacunación a personas con apellido que empiecen con la letra F a la J.