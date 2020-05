Sin cura para coronavirus, surgen “tratamientos milagro”

mayo 16, 2020

México/Notimex. Cloro, desinfectante vía intravenosa, bebidas herbales y píldoras de dudosa procedencia, han sido algunos de los “tratamientos milagro” que se han asomado para tomar ventaja de la desesperación, pues aún no se avizora una vacuna próxima contra el nuevo coronavirus.

Entre el oportunismo, quienes ya tienen experiencia en aprovecharse de la incredulidad, han recetado la cura contra la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, el COVID-19, ella a base de fraude y datos no verificados.

Al momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aclarado en su sitio oficial que no existe ninguna vacuna contra la nueva cepa viral y alertó a la comunidad internacional de no caer en infodemia, equivalente a expresar que no se debe sucumbir ante información falsa sobre curas, especialmente en medio de una pandemia.

La iglesia del cloro

No obstante, pese a las advertencias de la OMS, en Australia, la iglesia Genesis II Church of Health and Healing, también referida en redes sociales y medios de comunicación como “la iglesia del cloro”, aseguró que el uso de inyecciones con este químico mata al nuevo patógeno y lo puso a la venta.

Incluso esta reveló el 4 de mayo haber mandado una misiva en apoyo al presidente estadunidense, Donald Trump, por sugerir la idea de usar desinfectante en contra del nuevo coronavirus.

Esto provocó la respuesta de las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Australia que ya han acusado de charlatanería a esta asociación religiosa, pues no es la primera vez que vende un “MMS”, denominación para sus tratamientos milagro.

Debido a que la Church of Health, señalada en varias ocasiones por vender cloro para tratar desde acné hasta cáncer, no ha cedido la promoción de sus “tratamientos”, el 13 de abril fue multada con 151 mil 200 dólares australianos, (98 mil 099 estadounidenses, aproximadamente).

Elixir para el COVID-19

En otra parte del mundo, el par malgache de Trump, Andry Rajoelina emuló sus propuestas, aunque tal vez este fue más lejos al sostener, hasta la fecha, el haber encontrado lo que los medios de comunicación denominaron como un “elixir” preventivo contra el coronavirus.

Según el sitio oficial del gobierno de Madagascar, anuncia, como si se tratase de un refresco cualquiera, al “Covid-organics”, que según Rajoelina es un remedio tradicional para prevenir los síntomas del coronavirus.

Incluso, este ha hecho pose ingiriendo la bebida y ha sustentado el uso de su brebaje según estudios del local Instituto Malgache de Investigación Aplicada (IMRA)

“IRMA ha desarrollado de un remedio tradicional mejorado con las propiedades curativas y preventivas de los síntomas del coronavirus. Es el Covid-Organics o Tambavy CVO compuesto de artemisia y plantas medicinales endémicas de Madagascar”, se lee sobre la descripción de la propiedades de la bebida.

Esta tuvo un evento inaugural el 20 de abril, en la sede del instituto de investigación de Madagascar, en el cual estuvo presente el mandatario junto con su esposa.

Según el director general de IMRA, Charles Andrianjara, Los resultados de los primeros ensayos clínicos de Covid-Organics fueron positivos, sin embargo la OMS ya ha pedido al gobierno del país africano pruebas científicas de ello.

Píldora de dudosa procedencia

A finales de abril, un actor y fisicoculturista de Los Ángeles, ganó fama por ser la primera persona en Estados Unidos de ser acusada federalmente por vender “píldoras milagrosas” para curar COVID-19, al tiempo que prometió ganancias para sus inversores.

Keith Middlebrook, de 52 años, quien apareció en películas de Marvel, aprovechó su fama y su cuenta de Instagram para difundir que había encontrado la cura para el nuevo tipo de neumonía.

Este ahora se encuentra tras las rejas y acusado de intento de fraude electrónico. Debe regresar a la corte el 22 de mayo, informó la revista de la American Association of Retired Persons (AARP).

Al momento, Middlebrook enfrenta un juicio que podría dejarlo hasta 20 años en prisión. Con alrededor de dos millones de seguidores en Instagram, este alertó rapidamente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo cual le mereció en una carpeta de 20 páginas por fraude.

Actualmente no existe un tratamiento aprobado para COVID-19, incluso la OMS ha dedicado un apartado especial en su sitio oficial para explicarlo, además, esta agregó de otro factor casi tan nocivo como la nueva cepa vírica: la desinformación