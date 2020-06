Sin daños mayores en Xalapa por lluvias de este jueves

junio 11, 2020

Regina Montes/Xalapa.- La lluvia eléctrica registrada la madrugada de este jueves no causó ninguna afectación mayor en la capital del estado salvo algunos encharcamientos dio a conocer el director de Protección Civil José de Jesús Vargas Hernández.



En entrevista dijo que se tenía pronosticada lluvia puntual de 20 a 35 milímetros por lo que no se tuvieron daños.



“No tuvimos mas que algunos encharcamientos en algunas calles como la Antonio Chedraui Caram en Lázaro Cárdenas pero no tuvimos mayor problema, yo creo que en ese sentido ha dado buenos resultados el trabajo coordinadamente con CMAS”, dijo.



Y es que refirió que han llevado a cabo algunos desazolves en algunas alcantarillas y drenajes pluviales y fluviales.

También refirió que en la madrugada cerca de las 3:00 horas se dio aviso de un incendio en la panadería Dauzón ubicado en Xalapeños Ilustres derivado. Éste se dio en la tubería de la instalación de gas LP de la misma panadería y no se registraron mayores daños aunque sí algunos materiales y al parecer se debió a la caída de un rayo que pudo haber afectado las tuberías.

Alertó que los pronósticos indican que las lluvias continuarán todo el fin de semana por lo que permanecerán atentos a los boletines de Protección Civil quienes están informando cómo se pueden presentar y de esa manera estar preparados para cualquier situación.

Asimismo, dio a conocer que este jueves, sesionará el Consejo Municipal de Protección Civil de manera virtual con los regidores y directores que conforman el sistema con el objetivo de que quede abierto y pueda sesionar en cualquier momento por la temporada de lluvias y ciclones.