Sin drenaje sanitario cientos de familias en Xalapa

julio 30, 2023

Juan David Castilla.-Vecinos de la calle División del Norte denunciaron que cientos de familias de la zona se quedaron sin el servicio de drenaje en la colonia Rafael Lucio, en la ciudad de Xalapa. Las personas afectadas habitan en las inmediaciones de la Escuela de Bachilleres Unidad y Trabajo y la Secundaria Técnica, Número 72.

De acuerdo con una de las afectadas, Laura Cortez, la empresa encargada de la obra inició los trabajos en mayo pasado, tapando las líneas de drenaje sin notificar a los vecinos.

«Esto nos ha obligado a tomar medidas alternas porque nos hemos quedado sin el servicio de un día para otro, nadie nos avisó. La construcción lleva mucho tiempo y no hay una fecha exacta para que termine».

Los vecinos han reportado el problema a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) pero no han obtenido una respuesta favorable, porque la obra es estatal

«Sólo nos han dicho que las autoridades tenían la responsabilidad de notificarnos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer las reparaciones o tomar en cuenta las recomendaciones, pero no fue así. Nosotros ahorita no podemos ni ir al baño porque no hay salida para todos los desechos y el agua sucia».

Aunado a lo anterior, las recientes lluvias registradas en la capital han generado problemas más graves de encharcamientos e inundaciones en la zona.

«No han finalizado los trabajos de manera adecuada, no hay salidas para que el agua salga, las calles se siguen encharcando de manera importante. No hay avances», insistió.

Las personas pidieron a las autoridades encargadas que aceleren los trabajos de la obra y den una solución a las familias afectadas.