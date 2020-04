Sin empleo 10 mil meseros por contingencia sanitaria

abril 6, 2020

Juan David Castilla. Xalapa. Un grupo de meseros independientes protestó en el parque Benito Juárez y acudió a Palacio de Gobierno para solicitar un apoyo económico durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Los quejosos manifestaron que se han quedado sin empleo por la cancelación de eventos donde se concentran más de 50 personas.



De acuerdo con Mario Cruz León, uno de los inconformes, en Xalapa, más de 10 mil meseros se están viendo afectados por la misma situación.

Estas personas laboraban en fiestas de quince años, bodas, conferencias, eventos deportivos, conciertos, eventos de gala y fiestas de gobierno.



“Tenemos contratos pausados de quince años, bodas, conferencias y todo eso. Cancelaron todo, es lo que estamos sufriendo”.



Sin embargo, carecen de salarios fijos , prestaciones de ley y no pueden quedarse en casa porque tienen que llevar el sustento a sus familias.

“Tal vez nuestra posición no sea la ideal, como quiera somos personas que prestamos un servicio, personas que no tenemos una entrada fija, el gobierno nos puede decir váyanse a su casa a descansar, pero no nos da las alternativas”.



Los meseros dijeron tener conocimiento de que existen plataformas digitales del gobierno para acceder a los apoyos económicos; sin embargo, externaron que no todos tienen las herramientas tecnológicas para ingresar.