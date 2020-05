Sin evidencia científica de que mascotas transmitan el Covid-19

mayo 22, 2020

Carlos Manuel Peláez. Xalapa. La coordinadora del Proyecto ARPA, Lourdes Jiménez Mora dio a conocer que no existe evidencia de que los animales de compañía pudieran ser transmisores de Covid-19 por lo que pidió a la población no tener miedo y sobretodo no abandonar a sus mascotas.

Al respecto, explicó que si bien se ha podido saber que algunos felinos han sido diagnósticados por Coronavirus, estos han sido contagiados por sus dueños y no al revés como se habría pensado, por lo que insistió en que no hay motivo para intentar responsabilizar a los animales de este padecimiento.