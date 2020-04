Sin fanfarrias, Apple lanza su nuevo iPhone, el más económico #Video

EU/Medio Tiempo. Apple presentó este miércoles un nuevo iPhone de gama media en un lanzamiento sin fanfarria, que busca dar respuesta a consumidores enfrentados repentinamente a un contexto económico más sombrío.

El modelo más sencillo del actualizado iPhone SE costará 399 dólares, o menos de la mitad del precio de sus aparatos bandera, y estará disponible para ser ordenado desde el viernes en más de 40 mercados.

Apple hizo el anuncio en un comunicado, en lugar de organizar uno de sus llamativos eventos de lanzamiento.

La pantalla es más bien pequeña, de 4,7 pulgadas en diagonal, pero más grande que la del iPhone SE de primera generación.

Aún así, cuenta con gráficos de alta definición. Apple redujo los costos al no incluir funciones como el reconocimiento facial.

El iPhone SE incluye en cambio un sensor de huella digital y un botón de inicio. Aunque el iPhone ha estado en desarrollo desde hace meses, su lanzamiento ocurre en medio de una depresión económica producida por la pandemia de coronavirus que ha afectado el mercado de los smartphones.

La compañía presentó el nuevo iPhone como una puerta de entrada a su “robusto ecosistema” de productos y servicios digitales, desde televisión a música.

“El primer iPhone SE fue un éxito con muchos consumidores que adoraron su única combinación de tamaño pequeño, alto rendimiento y precio asequible”, dijo Phil Schiller, vicepresidente de mercadeo mundial de Apple.

“La segunda generación de iPhone SE se construye alrededor de esa gran idea y la mejora de todas las formas posibles”, dijo.

The New iPhone SE (2020) is here!

-4.7 inch Retina HD HDR10 Display

-Apple A13 Bionic Chip

-Sapphire Crystal Home Button

-Single 12MP camera

-IP67

-iOS 13

-$399#iPhone #iPhoneSE #iphonese2020 pic.twitter.com/ze9xGAfhas