Sin fecha para el inicio del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de Veracruz: INE

noviembre 7, 2024

Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- Ante la suspensión de la organización del proceso electoral federal, para renovar al Poder Judicial, aun no se tiene claridad cuándo se instalará la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz.

El vocal de la Junta Local, Josué Cervantes Martínez reconoció que no hay claridad en los trabajos de organización de la elección del 1 de junio del 2025, para renovar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.

A nivel nacional se hizo una pausa en la organización de la Jornada Electoral Federal en atención a varios amparos que tramitaron trabajadores del Poder Judicial al ser afectados sus derechos.

En ese sentido, Cervantes Martínez planteó que originalmente se había proyectado el 16 de noviembre como la fecha para que se diera la instalación del Consejo General en Veracruz, sin embargo, ahora no hay claridad en el tema.

Al momento no tiene indicaciones de la autoridad central para determinar si se instalan o no, “Hay un acuerdo de Consejo General que en estos momentos desconozco si tiene o no aplicación a partir de la sentencia de la Corte, yo en estos momentos me circunscribo a lo que escuchamos la última ocasión que es que había una pausa de la elección del Poder Judicial, ese acuerdo determinaba que se instalaran los Consejos el 16 de noviembre, pero aún no tengo indicación si me instalo o no el 16 de noviembre, no tengo mayor información”.

Asimismo, indicó, que para iniciar el proceso en la entidad veracruzana, el Consejo General del INE a nivel central deberá reiniciar los trabajos para aprobar todo lo concerniente a la elección y posterior a ello se iniciarán los trabajos a nivel estado, “Que se reactiven los trabajos a nivel central, que se apruebe el calendario, en fin, se tomen decisiones a nivel central”.

Por último, dijo que por el momento se trabaja en la información referente a conocer cuántos cargos se van a renovar, “Estoy haciendo ese corte de información para saber que juzgado, que tribunal, estamos viendo todas las jurisdicciones en este momento lo estoy analizando con nuestro equipo de trabajo”.