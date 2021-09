Sin ficha técnica de farmaceútica no se aplicará ninguna vacuna a menores de edad

septiembre 1, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A casi una semana que fue otorgado un amparo a un menor de 12 años, en donde se ordena que sea vacunado contra el Covid-19 con el biológico de Pfizer, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en que no se aplicará ninguna vacuna a menores de edad hasta que la farmacéutica envíe la ficha técnica que avale que se puede aplicar.

Lo anterior, a pesar de que desde el 24 de junio la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó la aplicación de la vacuna de Pfizer a menores de 12 a 17 años de edad, pues dijo que “alguien” se tiene que hacer responsable de cualquier posible reacción a la vacuna.

A pregunta expresa respondió “recuerden que nos tienen que indicar, no es contra la aplicación, nosotros no proveemos la vacuna, lo hace una farmacéutica, entonces nos tiene que dar la ficha técnica de que es para menores, no solo decirlo, o solo tener la federación, todo medicamento requiere receta medica y ahí especifica si es para niños o para adultos”.

Es necesario que la farmacéutica le entregue a la federación la vacuna con esa hoja técnica y la federación, a su vez, la envíe a las autoridades veracruzanas, de lo contrario no se aplicará ningún biológico para adultos o mayores de edad a niños sin la ficha técnica.

Por otra parte, en el tema del Plan Nacional de Vacunación, reconoció que hay un atraso en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en municipios como Tuxpan y Álamo, derivado de la emergencia climática, pero se llevará a cabo dentro del plazo señalado en la ficha.

“Todos están dentro de los días programados. Tenemos la ventaja del contrato con la farmacéutica que no solamente implica la primera dosis sino la segunda, lo que se hizo fue diferir en algunos lugares de la zona siniestra, pero se va a anunciar las que vienen en esa zona ahora que ya pasó la urgencia”, finalizó.