Sin pago docentes de inglés desde hace tres meses

abril 16, 2021

Juan David Castilla Arcos/Veracruz. Docentes del Programa Nacional de Inglés (PNI) protestaron frente a Palacio de Gobierno para denunciar que su pago ha sido retenido desde hace más de tres meses, pese a que continúan en funciones.

Los inconformes se plantaron en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en en centro de la ciudad de Xalapa, para exigir una audiencia con autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

De acuerdo con Miriam Flores, una de los afectados, los profesores iniciaron sus labores desde enero pasado y hasta el momento no han recibido su pago correspondiente.

“Así nos tienen desde hace mucho y sólo nos dicen que ya va a llegar y ya estamos a 16 de abril; empezamos a trabajar desde enero. No es justo que así seguimos trabajando, piden calidad para los alumnos, pero no le pagan a sus maestros”.

Los trabajadores se sienten en la indefensión en la actualidad, toda vez que anteriormente sus pagos eran constantes; se efectuaban en tiempo y forma.

Sin embargo, después de algunos cambios administrativos en la coordinación del programa mencionado, dejaron de pagarles.

Cabe mencionar que en el estado de Veracruz hay cerca de cien profesores adheridos al Programa Nacional de Inglés, con presencia en el puerto de Veracruz, Poza Rica, Córdoba, Xalapa y otros municipios.

La entrevistada señaló que desde la coordinación sólo les indican que la Federación no ha liberado los recursos económicos para poder pagar a los maestros.

“Siempre que vamos a la SEV nos dicen que no está en sus manos y no nos atienden”, enfatizaron.