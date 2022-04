Sin temor a quedarse solo, Monreal insiste en la reconciliación

abril 21, 2022

Ciudad de México. A pesar de reconocer que por su opinión independiente “aparentemente” está marginado de Morena, el coordinador en el Senado, Ricardo Monreal confió en que el apoyo de la gente lo llevará a la candidatura presidencial del 2024 y reiteró que una vez que salga la convocatoria en su partido se inscribirá y ganará a la buena.

No voy a tapar el sol con un dedo, pero mi opinión me genera, si no aislamiento, sí incluso hasta reproche al interior (de Morena) por no seguir una indicación, pero yo no soy así, yo creo en el Presidente, he luchado con él desde hace 25 años y sabe que tengo mi criterio personal y que eso le ha dado origen, esencia y fortaleza al movimiento y en este caso yo disiento de la dirigencia, no del Presidente”, aclaró.

En entrevista, el senador zacatecano dejó en claro que “aunque se quede solo ideológicamente” no abandonará sus convicciones en trono a buscar una reconciliación nacional y con la oposición, porque ve más allá del momento coyuntural de la disputa que se está presentando por la no aprobación de la reforma eléctrica.

“A nadie nos conviene una confrontación permanente: no le conviene al país, no le conviene a la gente, incluso ni a los dirigentes de partidos, ir generando un ambiente de zozobra, de enfrentamiento permanente, porque que esto termina en odio; ya no en una diferencia política, ya no en una diferencia sobre estrategia o sobre plataformas, sino ya personal. Y eso, deteriora el ambiente social, destruye el tejido social, que es inadmisible y que no podemos permitir”, insistió.

Monreal reiteró que es mejor que la dirigencia de su partido reflexione y busque caminos de encuentro y no de confrontación permanente, porque la polarización, advirtió, nos aleja de la gente.

“La confianza de la gente tenemos que conservarla con hechos y rescatar la confianza que hemos perdido con actitudes. Creo que la polarización nos puede ir reduciendo en simpatía frente a otros sectores que no son los militantes o los más leales a Morena, porque no sólo es Morena, es la sociedad, son los intelectuales, es la sociedad, los académicos, los medios, todos participamos en este proceso y por eso, aunque aparentemente sea marginado por mi opinión, no voy a abandonarla”, indicó.