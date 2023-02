Sin terreno para relleno sanitario de la zona sur 

febrero 14, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel Palma reconoció que hasta el momento no se ha definido el terreno en donde se construirá el proyecto del relleno sanitario para la zona sur del estado, a pesar de que se creó el Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial, mejor conocido como SIGIRES.

En entrevista, la Edil descartó que dicho relleno se construya en su municipio, aunque no han confirmado en donde se instalará, pues se debe tener un acuerdo entre los tres municipios, Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Los tres municipios crearon el SIGIRES, el cual se encargará de realizar las acciones de manejo de la basura que pretende terminar de una vez por todas, con el tiradero conocido como Las Matas, en la zona sur.

De acuerdo a Medel Palma en este proyecto podrían sumarse más ayuntamientos.

“Minatitlán en este momento no tiene terreno en zona urbana, tiene en zona rural, pero tenemos un río y no tenemos un puente, por lo tanto, no tenemos un terreno viable en Minatitlán, muy seguramente Coatzacoalcos, Nanchital o algún otro”.