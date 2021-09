Sindicalizados denuncian despidos injustificados y suspensión de pagos en la SEV

septiembre 30, 2021

Juan David Castilla. Xalapa. Integrantes del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir el cumplimiento de acuerdos que están pendientes desde hace varios meses.

Desde las seis de la mañana, los inconformes se plantaron afuera de la dependencia estatal, ubicada sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, donde impidieron el acceso del personal solo durante unos minutos.

De acuerdo con Gerardo Velázquez Maravert, secretario general del SIMVE, se tiene registro de despidos injustificados, suspensiones de salarios, descuentos indebidos y casos de hostigamiento laboral.

Además, están pendientes cambios de adscripción y recategorizaciones en la dependencia estatal.

El entrevistado recordó que el SIMVE tiene 200 agremiados y cerca de 50 de ellos están siendo afectados por los temas mencionados en diferentes municipios del estado.

“Esto no sería necesario si se atendieran las peticiones, las cuales se tratan con los respetivos niveles y autoridades. Antes de hacer este tipo de acciones (protestas) buscamos platicar con ellos pero no vemos solución, solo largas”.

Velázquez Maravert recordó el caso del Director de la Orquesta adscrito al Instituto Superior de Música de Veracruz, quien dejó de percibir su salario sin motivo aparente.

“Es un reconocido director de orquesta, tiene reconocimiento a nivel nacional, está laborando en pésimas condiciones, aun cuando hemos buscado el diálogo con el secretario de Desarrollo Educativo, no nos ha sabido dar una contestación congruente”, enfatizó.

Los quejosos exigieron una audiencia con autoridades educativas y amagaron con seguir manifestándose en la SEV, en caso de no ser atendidos.