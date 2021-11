SIOP caerá en subejercicio; dejará 900 mdp para el 2022

noviembre 29, 2021

Isabel Ortega/Xalapa. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Elio Hernández confirmó que la dependencia de a cargo dejará pendiente de ejercer 900 millones de pesos para el 2022, es decir, caerá en subejercicio.

En su comparecencia ante diputados locales, presumió que en el 2021 logró ampliaciones y disminuciones presupuestales que le permitieron pasar de un presupuesto de mil 632 millones, a los cuatro mil 420 millones de pesos, sin embargo, el poco menos del 10 por ciento quedará pendiente.

Explicó que de los 900 millones de pesos, 400 corresponden a la federación, por lo que para no regresarlos a la Tesorería Federal (Tesofe) van a buscar comprometerlos antes del 31 de diciembre.

La mayoría de las reglas de operación, justificó, permite gastar el dinero hasta marzo del 2022, por lo que tendrán tiempo para ejercerlo, sin embargo, destacó que en todos los casos deben tener avances de obra para poder liberar el recurso.

“Contratado ya está todo, ahora solo falta pagar, y conforme vaya habiendo los avances, la idea es nunca regresar el dinero, pero las empresas saben que no se va a pagar algo que no han hecho, no le veo problema al subejercicio” aseguró ante las constantes preguntas de parte de los diputados locales.

En otro momento, dijo, se quedarán otros 500 millones de pesos -que se lograron con un crédito estatal- que se podrán gastar a lo largo del 2022.

Comentó que la emisión de convocatorias y los contratos se consolidan cuando el dinero llega a Sefiplan, y le informa que hay suficiencia presupuestal para empezar con la licitación.

“No todo el dinero me llega a manos llenas o un día determinado, me va llegando como lo envía la tesorería, así le llega a todos los Estados. En este momento si tengo subejercicio, pero lo gastaré antes del 29 de marzo”, justificó al hablar sobre el retraso en la ejecución del dinero.

A pesar de que reconoció que dejará dinero para ejercer en el 2022, el funcionario pidió a los legisladores locales darle más presupuesto para el año próximo, toda vez que existen muchas necesidades.

Explicó que en teoría se requiere un millón de pesos para reparar un kilómetro carretero, para lo que necesitaría al menos siete mil millones anuales para atender las necesidades inmediatas, y desde el Congreso no le dan ni una décima parte.

Dijo que los dos mil 372 millones de pesos que se han gastado a la fecha se lograron reparar y mejorar 800 kilómetros de la red carretera con 184 obras en total.