SIOP no se aprovecha de la invitación de empresas

octubre 5, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. Tras insistir que más del 90 por ciento de las obras que se han contratado por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se han entregado a empresas veracruzanas, el titular de la dependencia Elio Hernández Gutiérrez, rechazó que se haga abusado del esquema de invitación a constructoras.

En entrevista, el funcionario estatal reconoció que la mayoría de las contrataciones se han hecho vía invitación a empresas, no por licitación pública, pero los beneficiados han sido los constructores veracruzanos, ya que solo dos de estos contratos se han entregado a empresas foráneas.

“Son invitaciones por el tipo de monto, va dependiendo. Adjudicaciones directas casi no tenemos, pero si invitación por lo menos a tres empresas y licitaciones públicas nacionales que pueden participar todas las empresas”.

Cuestionado en torno a si no ha habido un abuso por parte de la SIOP para el uso de la figura de invitación, aclaró que se trata de invitar a todas las empresas veracruzanas y no repetir contratos, es decir, no darles más de dos contrataos a cada una.

“Yo creo que hemos estado invitando a 200 o 230 empresas de Veracruz, obviamente no todas ganadoras pero de esas 200 a lo mejor 100 tienen obras, tratamos también de que les toque una obra y cuando estén terminando se les vuelve a invitar”.

Sin embargo, la idea, dijo, es repartir los contratos al mayor número de empresas.

Por otra parte, Hernández Gutiérrez reiteró que no habrá subejercicio del presupuesto asignado para aplicar en este año, pues se tiene comprometido casi el 80 por ciento del mismo y se confía que durante este mes de octubre se pueda tener contratado ya el 100 por ciento.

“Originalmente nos dieron 2 mil millones, hubo un recorte por la pandemia y nos dejaron mil 700 millones y a la fecha, llevábamos adjudicados o contratados mil 200 millones, nos quedan como 500 millones”, concluyó.