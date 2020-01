Sistema de justicia penal fallido en su operatividad: Segob

Yhadira Paredes/Xalapa.- La directora de consolidación de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez Martínez indicó que no se logró la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial derivado de la reforma del 2008, por lo que se debe reconstruir y crear una coordinación entre autoridades.

Entrevistada a su salida de Palacio de Gobierno, donde encabezó la instalación de la mesa intersecretarial para la consolidación del sistema de justicia penal, reconoció que si bien el sistema no fue fallido en cuanto a la parte legislativa, si lo fue en su operación.

-¿Se trata de un sistema penal fallido?- se le cuestionó

“En cuanto a la parte legislativa no, en cuanto a la parte de operación sí, y eso es lo que la Secretaría de Gobernación vamos a hacer, fortalecer a las instituciones para que se pueda aplicar este sistema penal”.

Adelantó que habrá recursos de acuerdo a las necesidades que se tengan en cada entidad, en este caso para Veracruz.

La funcionaria de la Secretaría de Gobernación afirmó que Veracruz es el único estado de la república que tienen el compromiso con el Sistema que hizo decreto la instalación de mesas de justicia, que se traduce en un compromiso de todas las instancias que tienen que ver con el sistema de justicia.

Cuestionada sobre las reformas que se alistan en materia de aplicación de la justicia, recordó que dichas iniciativas reformas no se presentaron como tenían previsto el miércoles ante el Congreso de la unión, pero garantizó que se revisarán iniciativa que cualquiera presente o desde la misma Fiscalía General de la República.

“Creo que todos deben tener una voz para hablar de lo que se puede mejorar en el sistema de justicia e ir hacia adelante y no hacia atrás (…) Ahorita son ideas, iniciativas, no significa que las ideas de una persona se consideren para todos. El actor de una parte del sistema no puede imponer para otras once”.

Y es que sostuvo que el análisis de estas iniciativas de reforma, desde la Segob se dará voz a todas las instituciones que tienen que ver con el sistema penal.

Finalmente, aclaró que la instalación de esta mesa tiene como objetivo consolidar el sistema penal en Veracruz, mejorar su operación.