Sistema de procuración no garantiza justicia en casos de tentativa de feminicidios: Activista

octubre 28, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La mitad de los procesos judiciales que se inician por tentativa de feminicidio, donde se da la detención del presunto responsable, a los dos años éste logra obtener su libertad debido a los vicios del sistema judicial en México, afirmó la activista Ana Valderrama.

El mensaje no dicho de las autoridades es que puedes matar a una mujer y no pasa nada; y el Estado de Veracruz, es una de las entidades que están en foco rojo.

“Más de la mitad de las denuncias, al año o dos años de vivir un proceso tortuoso, dicen que ya no puedo. La justicia es muy cara, tener un abogado privado es muy difícil. Las víctimas van con asesores y la mayoría de los casos, los agresores están libres aún y cuando hayan sido encontrados en flagrancia”.

Incluso, señaló la Fiscalía y el Poder Judicial se tardan hasta tres años en poder girar una orden de aprehensión, lo que le da tiempo a los agresores para poderse ir del estado o el país, lo anterior, porque el sistema de justicia, es opaco, omiso y revictimízante para las mujeres que son sobrevivientes de feminicidio.

Ana Valderrama señaló que muchas veces los jueces, los fiscales, los peritos no tienen perspectiva de género, tipifican mal este tipo penal, y siempre los bajan a violencia familiar, a lesiones, a acoso, pero no de intento de feminicidio.

“Son absurdos mayúsculos, cuando tú sabes que la intención de tu agresor era quitarte la vida. No lo logró por causas externas (…) Hay cero voluntades de hacer la data, de realmente contar. Y entonces, si en México una mujer vive una tentativa y se acerca a la fiscalía y le dicen, mija, viviste violencia doméstica, regrésate a tu casa y que te vaya bien, pues no se crea. No se crea ningún antecedente y ella no existe”.

Señaló, que la tentativa de feminicidio no respeta edad ni clase social, pues muchas mujeres son atacadas, a lo cual tampoco a la autoridad les importa.