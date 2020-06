Slipknot transmitirá película que relata sus orígenes

junio 25, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. La película “Welcome To Our Neighborhood” de la banda estadounidense Slipknot, será transmitida el día de mañana, 26 de julio, como parte de su video serie.

A través de sus redes sociales la banda de heavy metal, anunció que la transmisión se podrá ver en la página oficial del Knotfest, y todo será completamente gratis.

La película originalmente fue lanzada en 1999 e incluye imágenes del detrás de cámaras, entrevistas e interpretaciones de la banda en sus inicios, además de versiones en vivo de temas como “Wait and Bleed” y “Scissors”.