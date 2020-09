Smashing Pumpkins anuncian su nuevo álbum doble

septiembre 19, 2020

Redacción/OroNoticias. Tras sorprender a sus fans con dos nuevos temas (“Cyr” y “The Colour Of Love”), Smashing Pumpkins ha confirmado al fin detalles sobre su nuevo álbum doble, el cual contará con el titulo de “Cyr” y cuyo lanzamiento ya se habría anticipado desde 2018.

A través de las cuentas oficiales den redes sociales, la agrupación anunció el nuevo material discográfico, el cual consistirá de 20 temas y cuenta con fecha de lanzamiento programada para el viernes 27 de noviembre.

os temas de este nuevo álbum han sido producidos por Billy Corgan, líder de la agrupación. Este nuevo material presentará a Corgan junto a James Iha y Jimmy Chamberlin, miembros fundadores de la banda, así como el guitarrista Jeff Schroeder. “Cyr” marcaría el onceavo álbum de estudio de la banda, siendo su regreso desde “Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No sun”, lanzado en 2018.

En los últimos meses, Corgan ya habría anticipado que la agrupación estrenaría un álbum doble en algún punto de 2020, afirmando: “Este es el primer álbum real desde la reunión donde nos hemos inclinado y realizado un clásico. Un disco al estilo ‘tiremos la pared y veamos qué pasa”.