SNTE 56 confía en que SEV pagará incremento salarial

octubre 31, 2022

Juan David Castilla | Xalapa, Ver.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha mostrado interés para cubrir los pagos del incremento salarial a los docentes del sistema educativo estatal, reveló el secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández.

El líder sindical dijo confiar en las negociaciones con autoridades estatales para que el recurso económico sea liberado lo antes posible.

«El secretario de Educación (Zenyazen Escobar García) dio su explicación que no tienen el recurso y que el Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) ya estaba en gestión con Gobierno Federal para que bajen el recurso por la cantidad tan alta», expresó.

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, dio a conocer en días pasados que se requieren 400 millones de pesos para pagar dicho concepto.

“El Secretario expresó esa preocupación porque no tienen los recursos estatales, pues a los federales sí porque a ellos les paga el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Para los estatales no existe ese recurso del FONE, es un recurso que tiene que disponer el propio estado y yo entiendo que ahí fue donde no tienen la partida presupuestal porque apenas fue de este año”, añadió.

Por ese motivo, aún no se ha fijado una fecha para la liberación de los pagos del uno, dos y tres por ciento de aumento salarial.

“Yo platiqué con el Secretario de Educación, él manifiesta que ya están ocupados junto con el Gobernador para poder cubrir los montos”, insistió Marín Hernández.

Cabe mencionar que las oficinas centrales de la SEV fueron tomadas, de manera indefinida, por docentes de distintos sindicatos durante este lunes 31 de octubre, para exigir los pagos mencionados.