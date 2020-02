Soles de Mexicali y Fuerza Regia prometen Final vibrante en LNBP

febrero 5, 2020

México/Récord. A Mexicali y Monterrey los separa una brecha cultural aún más grande que los poco más de 2 mil kilómetros de distancia que hay entre ambas ciudades, pues mientras en la localidad cachanilla la comida china y el basquetbol fueron adoptados como propios, en la Sultana del Norte se aferran a su cabrito y al futbol. Un fenómeno que se refleja en las Finales de la LNBP entre Soles y Fuerza Regia.

Los Soles de Mexicali y Fuerza Regia de Monterrey se enfrentarán a partir de este viernes en la serie que definirá al campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Se trata de los dos equipos más añejos del campeonato, aunque atraviesan por realidades distintas.

“Se debe de demostrar que en México no todo es futbol”, lanzó Francisco Olmos, coach del campeón vigente Fuerza Regia, un equipo que busca ganarse un lugar entre los aficionados en la capital neoleonesa.

Foto: Web

«Estoy feliz de volver, hemos jugado la mejor liga LNBP desde que llegué hace cuatro años, estoy muy satisfecho, contento y creo que los problemas nos fortalecieron».

“Es importante que la liga siga mejorando, para mí es un premio importante, nos hemos renovado mucho, es buscar talento joven para mejorar cada temporada, va a ser mi sexta Final pero este año me he sentido mejor con los jugadores, el mejor grupo profesional y por qué no soñar con el campeonato, pero sobre todo, se dará un gran espectáculo», dijo a su vez Iván Denis, entrenador de Soles.

Fuerza Regia busca convertirse en el primer bicampeón de la Liga desde que los extintos Halcones UV Xalapa dominaran entre 2007 y 2010 con tres títulos al hilo. Los Soles buscarán su cuarto título para convertirse en el máximo ganador de la Liga e igualar a la quinteta xalapeña, mientras que de ganar, Fuerza Regia igualaría las tres coronas de los bajacalifornianos.