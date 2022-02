Solicita alcalde de Misantla al INAH autorización para remodelación de palacio

febrero 26, 2022



Arquímedes González/Misantla. Esta mañana de sábado, Javier Hernández Candanedo, alcalde del municipio de Misantla, dio a conocer que solicitará al Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH- la autorización debida, para poder remodelar lo que es la loza de palacio municipal a fin de que no se susciten accidentes, como lo ocurrido en fechas anteriores que se desprendió parte del mismo y que estuvo a punto de lesionar a un regidor.

Acompañado por el director de Protección Civil de esta ciudad de Misantla, el oficial mayor, el director de la policía municipal, supervisaron el techado del inmueble, que se encuentra deteriorado, “lamentablemente así se encuentra el palacio municipal, se le tiene que dar una restaurada pero urgente”, explicaba que el palacio fue edificado en el año de 1906, en el marco de la independencia de México, “más de cien años ya, es un palacio muy antiguo que hoy lamentablemente, bueno el tiempo no perdona”.

Dijo que es necesaria la rehabilitación o su restauración, pues debido al tiempo pasado y la falta de mantenimiento, esto ya representa un peligro para los funcionarios públicos y de la población que acude a realizar sus diligencias.

“La loza del palacio está a punto de colapsar, le he pedido ya al INAH que nos autorice, y darle una restaurada a este palacio, se tiene que cambiar toda la loza, ya la loza ya no sirve, la loza aquí arriba le pusieron ‘mazarín’, peor en la parte de abajo ya se ve la varilla, hace unos días en un cubículo de uno de los compañeros regidores se desprendió parte de la loza, el revoco de la loza y cayó en una de las oficinas de un compañero edil, afortunadamente nada que lamentar porque no había nadie”, señalo.