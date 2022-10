Solicita Cuitláhuac dispensa de ley a favor de encargo de la SSP para que asuma formalmente la dependencia

octubre 21, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que ha solicitado al Congreso del Estado este viernes una dispensa de ley por no ser nacido en Veracruz, a fin de ratificar como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública a Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que también se ha solicitado autorización y licencia a la Secretaría de Marina, pues se trata de un elemento activo de la dependencia.

Hay que recordar que Hugo Gutiérrez Maldonado presentó su renuncia el día jueves al gobernador como secretario de Seguridad Pública, por lo que nombró como encargado de despacho a Zúñiga Bonilla y como subsecretario de Operaciones de la SSP Rafael Ángel González Uscanga.

“La dispensa es porque el Capitán Zúñiga no es nacido en el estado de Veracruz, él ha estado aquí, su formación ha sido aquí es de la Marina, es un elemento activo de la Marina, personalmente solicite a esta dependencia que me dieran la confianza, ya me habían permitido nombrarlo subsecretario de Operaciones y pedí la anuencia de manera económica, me dijeron que sí, adelante, ahora, como nació en otro lado”, se pide la dispensa.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo Estatal rechazó que haya una investigación en contra del ahora extitular de la SSP, Hugo Gutiérrez.