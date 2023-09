Solicitará IVD 20 por ciento más de presupuesto

septiembre 29, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se espera un incremento al presupuesto deportivo del próximo año de casi un 20 por ciento, indicó el director del Instituto Veracruzano del Deporte, José Alberto Nava Lozano.

Entrevistado en el Parque de Los Berros, donde llevó a cabo la Guardia de Honor, el funcionario estatal indicó que este año se ejercieron 81 millones de pesos, por lo que confían que haya un aumento para el 2024.

“Fueron 81 millones anuales, esperamos que sea un 20 por ciento más (para el próximo años), se entregó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (FINANZAS) y parece ir por buen camino. Esto permitiría apoyar a los deportistas, que a pesar se han dado los resultados”.

En ese sentido, Nava Lozano aseguró que se han hecho esfuerzos presupuestales para poder apoyar a los deportistas en su preparación y se hacen las gestiones necesarias para tener un poco más de recursos en 2024.

“Créanme que se han hecho esfuerzos para darle a los deportistas para su preparación, prueba de ello son los resultados que tienen, pero no hay presupuesto que alcance, estamos haciendo las gestiones necesarias para que el próximo año no tengamos situaciones que no podemos apoyar”.

Destacó que este año Veracruz ocupa el lugar 13 a nivel nacional en Conade con 185 medallas, es decir 30 por ciento más que en años anteriores.

“Estamos viendo la posibilidad de pedir algunas ampliaciones presupuestales para ello, estamos haciendo el estudio, pero se trabaja con finanzas para ver si podemos ayudar”.

El director del IVD destacó que se reciben en promedio alrededor de 30 solicitudes para acudir a eventos nacionales y otros de preparación, pero todas se analizan para ver si se puede apoyar.

Finalmente, destacó que se han hecho trabajos de acondicionamiento de la infraestructura deportiva como la Arena Veracruz, Velódromo y la casa de los deportistas, así como en el complejo Leyes de Reforma.