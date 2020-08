Sólida recuperación de la balanza comercial: INEGI

agosto 28, 2020

Siguen surgiendo las buenas noticias. Ayer, el INEGI dio a conocer que la recuperación del sector externo de la economía durante el mes de julio: “la balanza comercial -dice el organismo- registró un superávit por 5,798 millones de dólares (6,752M en cifras desestacionalizadas), después de una recuperación más firme en las exportaciones (9.81% mensual) que en las importaciones (3.19%).Las exportaciones totales ligaron dos meses consecutivos de crecimiento y redujeron el nivel de contracción de los últimos 12 meses a (-) 8.9%, con el grueso de la mejoría reflejado en las exportaciones no petroleras (10.18% mensual; -7.2% anual vs -11.6% jun.). Las exportaciones a EU continuaron recuperándose, especialmente las relacionadas con el sector automotriz (-7.3% anual vs -25.5% jun.), y mantuvieron el impulso de normalización en la actividad; con una dinámica similar en la recuperación de exportaciones al resto del mundo”.

Las exportaciones petroleras, sin embargo, no vieron mucha mejoría (1.46% mensual) y se mantuvieron en tasas de contracción anual cercanas al (-) 36%. Con ello, durante los primeros 7 meses del año, las exportaciones se mantienen 17.9% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo de 2019. La fuerza de la recuperación en julio fue sustancialmente menor a la vista en junio, pero se espera que ésta se mantenga sostenida (aunque lenta) hacia finales de año para cerrar con una contracción anual cercana a 10.9%. Las importaciones totales, también ligaron dos meses consecutivos de crecimiento, aunque a tasas sensiblemente menores a lo visto en las exportaciones. A tasa anual, las importaciones se colocaron 26.1% por debajo de lo visto en julio de 2019 y vieron un ligero retroceso en su tendencia de recuperación (vs -22.2% anual junio), con las mayores contracciones anuales en las importaciones petroleras (-44.4%) y en los bienes de consumo (-39.3%). Mes a mes, la importación de bienes de consumo vio un avance de 12.97%, por encima de lo visto en bienes intermedios (2.02%) y de capital (2.67%); aunque a tasa anual, la importación de bienes de consumo permanece rezagada con respecto a las otras dos. Durante los primeros 7 meses del año, las importaciones se mantienen 20.5% por debajo de lo visto en el mismo periodo de 2019. La velocidad de la recuperación ha sido muy limitada después del rebote visto en junio y es muy probable que sea lenta hacia adelante.

Al respecto, analistas de Intercam Banco, nos dicen: “nuestra estimación a cierre de año es de una contracción de 15.7% en las importaciones durante 2020.El menor dinamismo de las importaciones frente a las exportaciones durante julio mantiene nuestra expectativa de que la recuperación de la economía mexicana dependerá en mayor medida del mercado externo que del mercado interno. La recuperación de la demanda mundial, en particular la estadounidense, será determinante para que veamos una mejoría en el sector manufacturero que impulse el crecimiento tras la pandemia. Eventualmente, esto podría impulsar también a las importaciones de bienes intermedios, pero la importación de bienes de consumo podría no ver una dinámica similar. El impacto sensible de la pandemia sobre el empleo y los ingresos de los mexicanos, aunados a la ausencia de estímulos fiscales agresivos en el país que compensen estos efectos y una persistente incertidumbre sobre el entorno, nos llevan a pensar que la recuperación de la demanda interna (concretamente el consumo y la inversión) estará rezagada frente a la demanda externa, que sí ha visto un respaldo fiscal importante”.

Architect Magazine premia un proyecto de construcción de Cemex y Matter Desing.

El proyecto Walking Assembly, el cual desarrolló en conjunto con el despacho Matter Design, recibió el premio R+D 2020, como parte de los 14th Annual R+D Awards, organizados por Architect Magazine, por ser “escalable, intelectualmente provocativo y promisorio en la búsqueda de un ambiente más equitativo y saludable”.Walking Assembly consiste en grandes bloques de concreto especialmente diseñados para ser transportados y entrelazados sin dependencia de maquinaria pesada, lo que permite imaginar un nuevo tipo de construcción sencilla, económica y de bajo impacto ambiental a base de concreto. El trabajo conjunto entre Matter Designy CEMEX implicó el diseño, ingeniería y desarrollo de los bloques de concreto, de entre 500 y 700 kg en peso, para que se puedan mover, ensamblar y desmontar de manera inteligente, usando la energía de una sola persona mediante sus propias manos, sin necesidad de grúas o equipos de carga…. Caray…habrá que verlo para creerlo.

La CFE califica de “perverso” el comunicado de la Coparmex.

La dependencia rechazó el comunicado de la Coparmex en relación al proceso de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, “que ponen en riesgo a viabilidad financiera de la empresa y del país”.

La CFE, argumenta: no son “privilegios otorgados”, son derechos adquiridos, resultado de una lucha histórica de los trabajadores de la CFE ganados a pulso y que, en su momento, les fueron despojados; y restituir tales derechos es un mandato presidencial cumplido a cabalidad. De ninguna manera se establece un régimen de privilegios ni distinción alguna que divida a trabajadores de primera y segunda categoría, simplemente se rescatan derechos laborales contemplados en la Constitución.

Y añade: “esta reforma pensionaria -dice la Coparmex- obliga al Gobierno a adquirir deuda pública”. La CFE no requiere adquirir deuda pública para tal efecto, los recursos de la empresa son suficientes para hacer frente al compromiso adquirido y no pone en riesgo la estabilidad financiera ni de la CFE ni del Gobierno Federal como irresponsablemente señalan. Insiste COPARMEX en destacar que existe “la clara determinación de volver a los tiempos de los monopolios energéticos”, ignorantes de que la CFE no está en contra de las inversiones privadas y mucho menos de la generación de energías limpias y renovables; solo exige pagos justos y equitativos para que los generadores privados compitan en igualdad de circunstancias en un Mercado Eléctrico Mayorista eliminando el subsidio que les otorga la CFE para su beneficio y en detrimento de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.

Cita la COPARMEX en su comunicado al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y le atribuye que: “esta decisión `PODRÍA´ tener um (Sic) impacto de alrededor del 1% del PIB”. ¿Podría? podría ser, pero también podría no ser; basar tesis o teorías en supuestos es un despropósito que desinforma al pueblo de México. Cuando afirma la COPARMEX que “El acuerdo con el Sindicato compromete las finanzas de la CFE” y que redundará en el encarecimiento del suministro eléctrico y un fuerte agravio a la hacienda pública” no solo miente y denota ignorancia, sino perversión.

La Comisión Federal de Electricidad, pese a enfrentar enormes retos, -en vías de solución-, derivados de una reforma energética contraria a los intereses nacionales, y cuyo objeto era desaparecer a la CFE, cuenta con la solvencia para cumplir con el compromiso adquirido en materia de pensiones y jubilaciones; la hacienda pública no se ve vulnerada gracias a que, los mecanismos implementados en esta administración, le permiten contar con la liquidez suficiente para ello y para rescatarla del desmantelamiento deliberado de la que fue objeto.