Solo 4 hoteles se mantienen cerrados en el municipio de Veracruz

octubre 15, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- De acuerdo con Santiago Caramés, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona conurbada Veracruz-Boca Del Río, en las últimas semanas la recuperación del sector ha ido en aumento gracias al cambio de semáforo epidemiológico en el estado.

Compartió que actualmente solo 4 hoteles del municipio de Veracruz permanecen cerrados sin saber si podrán hacerlo mientras haya restricción de ocupación a únicamente al 50%, pues no podrían solventar los gastos de operación.

“El cierre de esos no es permanente, pero están en espera de ver qué sucede, yo creo que en riesgo estamos la mayoría, pero de pensar en hacerlo te diría que no, yo creo que si continuamos por este camino de ir mejorando la ocupación no vería por qué cierren más hoteles, si se sigue recuperando en diciembre ya tendríamos ocupación de un 60 o 70 por ciento”, apuntó.

Si la tendencia sigue como hasta ahora, descartó que vuelva a darse cierre de hoteles.