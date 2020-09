Solo 4 municipios de Veracruz estarían libres de Covid-19

septiembre 2, 2020

Xalapa. En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 45 mil 394 casos, de los cuales, 14 mil 377 resultaron negativos.

El número de positivos acumulados es de 28 mil 581 (+315 nuevos) en 208 municipios; los casos activos son 819, es decir, los de mayor probabilidad para transmitir la enfermedad por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días.

21 mil 538 personas están recuperadas y recibieron el alta en alguna unidad del Sector Salud; continúan en vigilancia 3 mil 263 pacientes.

Hay reporte de 3 mil 780 (+37 nuevos) fallecimientos en 158 demarcaciones; asimismo, 2 mil 436 sospechosos, de 141 municipios, siguen en investigación.

Esta semana, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios reforzará en la zona norte el combate contra el dengue y COVID-19; por ello, este martes, inició en Poza Rica la promoción de medidas preventivas, síntomas y signos de alarma por coronavirus.

Dicha ciudad acumula el mayor número de casos positivos, activos, sospechosos y defunciones, de ahí que resulta indispensable acatar las indicaciones de las autoridades, pues los habitantes no han asumido la responsabilidad de protegerse, prueba de esto es que en el transporte público no usan cubrebocas, no hay sana distancia ni ventilación.

Por su parte, el equipo de Regulación Sanitaria colocó 150 ovitrampas, para la eliminación del mosco transmisor del dengue. Estas labores se replicarán mañana miércoles en Pánuco y el jueves en Tuxpan y Martínez de la Torre.

Para asesoría o información acerca de síntomas y dónde atenderte, comunícate al (800) 012 3456; si notas dificultad al respirar acude lo antes posible a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911.

En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y suspendidas de acuerdo con el color de riesgo de tu municipio.

¡Está funcionando, no aflojemos!