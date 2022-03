Solo dos quejas al mes contra elementos de IPAX: comisionado

marzo 13, 2022

Juan David Castilla/Xalapa.- En el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) se reciben solo dos o tres quejas al mes por la presunta mala actuación de los elementos de esta corporación.

Así lo dio a conocer el comisionado del IPAX, Héctor Manuel Riveros Hernández, quien añadió que dicha cifra es mínima y que se trabaja constantemente para mejorar el servicio.

“Hay veces, por ejemplo, en los hospitales, muchas veces la gente se queja de que el personal es prepotente, que no los deja pasar, que no los deja pasar con alimentos, que restringen, pero son parte de los protocolos que ellos mismos tienen, son consignas que el mismo hospital tiene que resguardar, a mucha gente eso no le parece, pero son cuestiones que se dan en general, no nada más para ellos”, detalló.

El entrevistado mencionó que los elementos reciben pláticas de manera periódica en materia de derechos humanos para garantizar que su actuación no atente contra éstos.

“Por eso las pláticas, sobre todo en derechos humanos, debemos ser muy cuidadosos con la atención a la gente”, expresó.

Riveros Hernández recordó que los policías de IPAX cuentan con todas las prestaciones de ley y otros incentivos, como bono de despensa y el bono de operatividad.

El IPAX cuenta con 7 mil 500 elementos operativos en toda la entidad, mientras que trabajadores administrativos solo son 500.