Solo el amor puede hacer feliz al ser humano: Sacerdote

mayo 9, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios aseveró que las madres son quienes enseñan a amar a sus hijos desde el vientre, por lo que consideró que ninguna persona puede amar, si no antes ha sido amado.

En la homilía de este domingo desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, señaló que llevar a cabo una vocación, el matrimonio, la vida consagrada o el sacerdocio es porque se ha sido elegido por Dios, y a cada quien le toca corresponder a esa elección viviendo el amor y cumpliendo los mandamientos para ser personas alegres.

Recordó que en las Santas Escrituras se establece “amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ha nacido de Dios y lo conoce, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”.

“Ninguna persona no puede amar, si no antes ha sido amado. Eso se entiende muy fácilmente con las mamás, ningún hijo puede amar, si su madre no lo ha amado. Generalmente las mamás son ternura, son amor, son comprensión y son las que nos enseñan a amar desde el vientre”.

Si bien los papás también aman, dijo, lo hacen de una manera distinta, no tan entregada como la madre, pero es sumamente importante, si una madre ama a sus hijos ellos van a crecer seguros y van a aprender a amar.

El Arzobispo de Xalapa reconoció en que el ser humano no es capaz de amar, pues somos muy egoístas, débiles e inclinados al mal, por lo que quien da la capacidad de amar es el Espíritu Santo.

“Cumplir los 10 mandamientos de Dios, no solo los 10 mandamientos, si no el evangelio, es lo que autentifica que mi amor es de verdad, que es original, si alguien no cumple los mandamientos no está el amor de Dios en él. Si alguien se brinca las cosas, las normas, insulta a los demás no puede estar el amor de Dios en él”.