¡Sólo la verdad! Ana Brenda confirma relación con el hermano de su mejor amiga

noviembre 9, 2020

tvnotas.- Tras su ‘truene’ con el actor Iván Sánchez, Ana Brenda se refugió en su trabajo para tratar de sanar su corazón; sin embargo y como te lo habíamos dado a conocer a principios de este año, el amor volvió a sorprenderla e inició un romance con el empresario Zacarías Melhem, quien es hermano de su mejor amiga.

Pese a que fue una persona muy allegada a la actriz quien nos informó de su nuevo romance, Contreras no lo había aceptado y mucho menos hecho público, hasta el día de hoy que a través de sus redes sociales compartió una romántica foto con su novio.

“Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos , el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) Te amo my rock”, fue el mensaje con el que la también conductora acompañó la instantánea.

Con esto Ana Brenda confirmó que como te lo habíamos dado a conocer su corazón ya estaba ocupado desde hace tiempo; sin embargo decidieron dejar pasar un tiempo debido a que él es un hombre viudo y tiene dos hijos.