Solo pedimos comprensión a la gente, el aeropuerto funciona lento: Roberto Islas

enero 11, 2022

Redacción/Xalapa.- El ex director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Roberto Islas, platicó para En Contacto sobre la situación que vive actualmente el aeropuerto con las cancelaciones por el Covid-19.

“En el aeropuerto se manejan mil cien operaciones al día… Aeroméxico en particular manejan más de 400 y ayer apenas hicieron 38 movimientos en el día… pero el aeropuerto funciona… y no es problema solo de México, como trabajamos con normas internacionales eso nos retrasa un poco… y además se hacen 2 mil pruebas diarias donde los positivos deben guardar cuarentena… así que solo pedimos a la gente comprensión”, dijo el ex director.