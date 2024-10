Somos pocos por miedo pero 2 de octubre no se olvida: estudiantes marchan en Xalapa

octubre 2, 2024

Juan David Castilla/Xalapa. Estudiantes de la Unidad Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) protestaron y marcharon en la ciudad de Xalapa, en memoria de las víctimas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Los alumnos se concentraron en dicha unidad académica y después caminaron hacia Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para hacer un pronunciamiento frente a Palacio de Gobierno.

Se trata de un contingente de aproximadamente 100 alumnos de las distintas facultades de Humanidades, quienes destacaron la importancia de que la matanza de Tlatelolco no se olvide.

Los quejosos iniciaron la manifestación poco antes de las tres de la tarde, desde la entrada principal del plantel educativo, ubicado en la colonia Ferrer Guardia, para después caminar hacia la avenida Manuel Ávila Camacho.

De acuerdo con José Antonio García Velázquez, de la Facultad de Antropología, continúa la represión y por ello no se sumaron más personas a la movilización de este miércoles 2 de octubre.

“La importancia es que no se olviden, como nos dijo un maestro, que los recuerdos no se olviden y luchar por nuestros derechos”, manifestó.

El entrevistado indicó que el miedo desincentiva la participación en este tipo de acciones en la ciudad de Xalapa.

“Seríamos más si no hubiera esa represión, si no hubiera miedo. Hay muchas familias que dicen, no, no te vayas a la manifestación, que puede pasar algo. Y aquí estamos. Hubiéramos sido más si no hubiera ese miedo. A lo mejor no por leyes, pero bajo presión social sí nos obligan a no salir”, añadió.

El contingente fue resguardado por elementos de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (Dgtsv). También se observaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en las inmediaciones de la unidad académica.

Cabe recordar que han pasado 56 años de aquel suceso donde los estudiantes que se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para exigir sus demandas, como libertad a los presos políticos, fueron reprimidos con violencia durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.