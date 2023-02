Son “conjeturas”, declaración de ex embajadora, Martha Bárcena sobre “Quédate en México”: López Obrador

febrero 14, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La declaración de la ex embajadora de nuestro país, Martha Barcena sobre que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, la “engañó” con el trasfondo que había en el programa “Quédate en México”, son solo conjeturas.

Así lo expresó este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que la exfuncionaria de su administración es libre de expresar lo que desee.

“Son conjeturas, es parte de la libertad que tienen todos de decir lo que deseen”, subrayó.

Esto se deriva de revelado por Mike Pompeo sobre Marcelo Ebrard en su más reciente libro, donde expresa que hubo un acuerdo migratorio secreto y se me ocultó, dijo la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena que en este tema “Siempre se me engañó”.

Lo anterior lo expresó Bárcena, en entrevista con el conductor de Televisa – Univision, León Krauze, la cual de inmediato causó controversia entre los opositores a esta administración, quienes expresaron que ello refleja inequívocamente el sometimiento del actual Gobierno de México a los “caprichos” de Estados Unidos.

En esta entrevista, la ex diplomática comentó sobre lo revelado en el libro de memorias de Mike Pompeo, ex secretario de Estado norteamericano, en el que revela que el canciller Marcelo Ebrard accedió a implementar el programa migratorio “Quédate en México” en total secreto, supuestamente presionado por el gobierno de Donald Trump.