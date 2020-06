Sony presentó la PlayStation 5

EFE. Sony presentó este jueves en un evento digital su nueva videoconsola, PlayStation 5 (PS5), que se sostiene en vertical, tiene un elegante diseño en blanco y negro y va acompañada de un mando DualSense para explotar al máximo la tecnología háptica.

La empresa nipona mostró por primera vez imágenes de la consola después de dedicar más de una hora a exhibir la cartera de videojuegos que la acompañarán durante este año y principios del próximo, y que incluyen, entre muchos otros, Spider-Man: Miles Morales, GTA V, Gran Turismo 7, NBA 2K21, Hitman III y Oddworld Soulstorm.

La PS5 llegará al mercado a tiempo para la campaña navideña de 2020 y presenta como principales especificaciones técnicas un procesador de ocho núcleos AMD Zen 2, una GPU AMD RDNA y una SSD con 825 GB de almacenamiento y un rendimiento de 5,5 GB por segundo.

En lo que respecta a los gráficos y sonidos, la consola de Sony puede reproducir calidad de imagen 8K, 4K a 120 Hz y audio 3D.

Desde Sony también explicaron que la videoconsola saldrá al mercado en dos versiones distintas: un modelo estándar y uno de máquina digital al que acompañará una cámara tridimensional.

En cuanto a los juegos, la compañía exhibió una mezcla de sagas clásicas con títulos más novedosos y producciones independientes, con varios minutos dedicados a cada uno y sin apenas intervenciones de los presentadores, dejando que los juegos “hablaran por sí mismos” como prometieron al inicio del evento.

Your first look at the #PlayStation5. pic.twitter.com/VCDfmVKCEl