Sorprende “Checo”; “pole” en Jeddah

marzo 26, 2022

Fernando Hernández/Veracruz. Sorpresa en clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda carrera del 2022. El piloto mexicano de Red Buel, Sergio Pérez, acabó como el más rápido, por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, y expuso también la irregularidad que sufre Mercedes tras años de hegemonía.

Fue la primera vez que un competidor azteca tome la punta de la parrilla para una largada en la Fórmula Uno.

Ferrari dominaban sobre “Checo” y Verstappen en la Q3, pero Leclerc y Sainz no pudieron mantener el ritmo; sin embargo, el actual campeón no aprovechó y quedó en cuarto, pero su compañero tapatío, en los últimos segundos, arrebató la cima, la primera pole de su carrera.

El mexicano cerró a toda velocidad la última vuelta y así pudo superar por 25 milésimas a Leclerc, con un tiempo oficial de 1:28.200.

Y es que Lewis Hamilton no pasó la Q1 por primera vez en cinco años y arrancará en el sitio 16 este domingo. El piloto británico, siete veces campeón mundial y subcampeón en 2021 quedó afuera de la primera fase de la clasificación al igual que Yuki Tsuonda (AlphaTauri), Nicholas Latifi (Williams), Nico Hülkenberg (Aston Martin) y Alex Albon (Williams). El detalle es que los dos primeros mencionados no pudieron competir por distintos problemas mecánicos y el hombre de Aston Martin no es el titular, ya que está reemplazando a Sebastian Vettel, que tiene coronavirus.

Por su parte, el piloto alemán Mick Schumacher sufriera un grave accidente. En la Q2 perdió el control de su monoplaza en el momento en que marchaba noveno y el impacto dejó su coche completamente destruido.

Los otros pilotos que quedaron eliminados en la Q2 fueron Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin).

Con respecto a Hamilton, la última vez que el piloto británico de 37 años no había pasado la Q1 había sido en noviembre del 2017, cuando sufrió un incidente en la primera etapa de clasificación del GP de Brasil y se posicionó vigésimo. El detalle es que en aquella carrera remontó sus problemas y cruzó la meta en el cuarto lugar.

Mercedes lleva ocho temporadas consecutivas ganando el título de constructores, pero tras el cambio reglamentario corrió desde atrás en los inicios de este 2022. Con Ferrari y Red Bull mostrando mejor rendimiento sobre la pista, la primera carrera del año en Baréin les dio un guiño: los dos corredores del team austríaco abandonaron sobre el final y le permitieron a Hamilton terminar tercero detrás de Charles Leclerc y Carlos Sainz.